Стала известна разница между средней пенсией в российских регионах

ТАСС: разрыв между средней пенсией в регионах РФ составил почти 25 тыс. рублей

Разница между самой высокой и низкой средней пенсией по российским регионам составила почти 25 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на статистические данные сообщает ТАСС.

Минимальный размер средней пенсии среди российских регионов в июле нынешнего года зафиксирован в Дагестане — 19,2 тыс. рублей. Самая большая пенсия у жителей Чукотки — 43,9 тыс. рублей.

Средний размер пенсии для неработающих россиян в июле равен 25 834 рублям.

7 августа стало известно, что количество пенсионеров в России по состоянию на 1 июля составило почти 40,5 миллиона.

За день до этого сообщалось, что, по данным Соцфонда, за пять лет средний размер пенсии в России увеличился почти на 10 тыс. рублей.

До этого стало известно, что в июне 2026 года средний размер пенсионного обеспечения для неработающих граждан в России превысил 40 тыс. рублей лишь в двух регионах.

Ранее россиянам рассказали, как можно повысить размер будущей пенсии.