Венесуэла требует от Великобритании вернуть золото на $4 млрд

Власти Венесуэлы намерены добиваться возвращения золотого запаса страны, хранящегося в Банке Англии, стоимость которого оценивается примерно в $4 млрд. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес, передает Reuters.

По его словам, правительство страны также сосредоточится на восстановлении инфраструктуры после разрушительных землетрясений, произошедших в июне. Заявление Родригеса прозвучало на фоне резкого ускорения инфляции в Венесуэле.

Банк Англии на протяжении нескольких лет отказывается передавать Венесуэле около 31 тонны золота, находящегося в его хранилищах. Причиной стали разногласия британских властей относительно легитимности правительства Николаса Мадуро. Несмотря на обращение исполняющей обязанности президента Делси Родригес к королю Великобритании Карлу III, британские суды пока блокируют передачу активов.

До этого телеканал Fox News со ссылкой на американского министра внутренних дел Дугласа Бергама сообщал, что США получили от Венесуэлы золото на $100 млн. По словам чиновника, драгоценный металл будет использоваться для промышленных задач и в коммерческих целях.

Ранее СМИ узнали о тайных планах США в отношении временного президента Венесуэлы.