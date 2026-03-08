Венесуэла доставила в США золото на $100 млн

Глава МВД США Бергам заявил о вывозе из Венесуэлы золота на $100 млн

США получили от Венесуэлы золото на $100 млн, заявил в эфире Fox News американский министр внутренних дел Дуглас Бергам.

По словам министра, оно прибыло в страну в пятницу, 6 марта. Золото будет использоваться для промышленных задач и в коммерческих целях.

На этой неделе портал Axios сообщил о договоренности Вашингтона и Каракаса по поводу поставок в США до 1 т золота в слитках. Согласно его данным, государственная венесуэльская компания Minerven должна поставить порядка 650-1 тыс. кг золота одной из крупнейших трейдинговых компаний мира Trafigura. Последняя поставит золото на американские заводы.

По словам одного из источников портала, теперь деньги за ресурсы Венесуэлы пойдут правительству и народу республики. Вместо того чтобы золото отправлялось в Турцию или Иран, этот ресурс теперь поступает в США.

Бергам приезжал в латиноамериканскую республику, чтобы договориться об этой сделке. После того как о ней стало известно, США официально признали новое правительство Венесуэлы.

