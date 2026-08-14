Мужчине дали тюремный срок за то, что он потрогал женщину за волосы в метро

Мужчине, который потрогал женщину за волосы в метро Вашингтона, назначили полгода тюрьмы. Об этом сообщает телеканал телеканал NBC4 Washington со ссылкой на суд столичного округа Колумбия.

Суд приговорил Брайана Бетанкура к 180 дням тюремного заключения и штрафу в размере $50. При этом фигуранту было зачтено в срок отбытия наказания время, которое он провел под арестом. В итоге мужчине осталось отбыть в заключении 54 дня.

В феврале текущего года Бетанкур, находясь в вагоне поезда, записал на видео, как трогает волосы пассажирки. Затем он опубликовал этот ролик в соцсетях. Пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. Мужчину признали виновным в одном эпизоде нападения.

13 августа суд в Москве наказал молодого человека, который приставал к девушке в метро. Инцидент произошел на станции метро «Белорусская». Находясь на эскалаторе, он приставал к пассажирке и трогал ее против ее воли. Такой поступок суд охарактеризовал как «высшую степень бесстыдства и непристойности». Молодого человека отправили под административный арест на 14 суток.

Ранее в США мужчина облил горючей жидкостью девушку в метро и поджег ее.