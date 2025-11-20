В США мужчина облил горючей жидкостью девушку в метро и поджег ее

NBC: в США мужчину обвинили в терроризме после поджога девушки в метро

В США предъявили обвинения мужчине, который облил девушку в метро горючей жидкостью, а затем поджег ее. Об этом сообщил телеканал NBC.

Установлено, что 50-летний Лоуренс Рид без какой-либо причины облил горючей жидкостью 26-летнюю пассажирку в вагоне метро и поджег ее. Девушка получила тяжелые ожоги лица и тела. Подозреваемого оперативно задержали. Ему предъявлены обвинения в терроризме.

Федеральный суд Чикаго постановил провести психиатрическую экспертизу Рида, так как он вел себя неадекватно на слушании его дела. В частности, мужчина громко пел и кричал, он также отказался от услуг адвоката. Подробностей о состоянии пострадавшей нет.

14 ноября издание People сообщило о похожем случае. 39-летний Кристофер Медула признался, что заживо сжег 58-летнюю Анжелу Паласио. Женщина получила ожоги почти 100% тела. Ее экстренно доставили на вертолете в больницу, но врачи оказались бессильны. Перед своим уходом она успела сказать полицейским: «Это сделал Крис».

В ожидании стражей порядка сам Медула повторял фразы: «Я должен был это сделать», «Она отравляла мир», «Она дьявол» и «Я Иисус». Мужчина уже был судим за нападения, домашнее насилие и «безрассудное создание опасности». Его криминальная история тянется с 2005 года.

Ранее в Улан-Удэ женщина подожгла волосы незнакомой девушке в ночном клубе.