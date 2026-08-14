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Для российских первоклассников могут ввести облегченный день

В России среду или четверг могут сделать облегченным днем для первоклассников
Lena May/Shutterstock/FOTODOM

Минпросвещения России рекомендовало школам сделать среду или четверг облегченным учебным днем для первоклассников. В этот день нагрузка на них должна быть снижена за счет менее сложных предметов, сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации ведомства.

Как отмечается в документе, день с меньшей интеллектуальной нагрузкой должен быть введен в середине учебной недели, чтобы предупредить переутомление детей и способствовать их мягкой адаптации к школьной среде.

Уточняется, что такая мера предусмотрена в рамках адаптационного периода, который для первоклассников проходит в сентябре и октябре. Помимо облегченного дня, в адаптационный период для этих школьников предусмотрены дополнительные перемены: после второго и третьего уроков — по 20 минут каждая. Также устанавливается динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, которую рекомендовано проводить на свежем воздухе.

До этого Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с 1 сентября 2026 года.

Ранее родителям первоклассников предложили давать дополнительный выходной.

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