У родителей первоклассников может появиться дополнительный выходной

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил объявить День знаний нерабочим днем для родителей первоклассников. Его слова приводит РИА Новости.

«День знаний должен стать выходным для родителей первоклассников. Я как отец первоклашки, ребенка, который пойдет в школу, обязан прийти на линейку, отметить его первый урок», — сказал он.

По слвоам Гриба, присуствовать на этом событии практически является родительским долгом. Если закрепить инициативу на законодательном уровне, это подчеркнет особый статус семей с детьми.

В свою очередь финансовый консультант Анна Тюрнева рассказала, что в 2026 году сборы первоклассников обойдутся родителям примерно в 30-50 тыс. рублей, точная сумма будет зависеть от региона проживания, требований конкретной школы и выбора производителей. В базовый набор входят школьная и спортивная форма, сменная обувь, рюкзак, пенал, ручки, карандаши, тетради, альбомы, краски, пластилин и канцелярские принадлежности, однако, лучше всего получить точный список от школы.

Ранее заслуженный учитель заявил о важности дозированных домашних заданий для первоклассников.