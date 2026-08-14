BZ: дефицит электричества может сделать невыносимой жизнь в городах Украины

Энергетический кризис может серьезно осложнить жизнь жителей крупных городов Украины предстоящей зимой. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

По данным издания, прошлой зимой в Киеве из-за перебоев с электроснабжением температура в квартирах опускалась до -10°C.

«В этом году ситуация может ухудшиться, и многие крупные города Украины могут стать непригодными для жизни», — отмечается в статье.

По словам автора, по мере приближения холодов президент Украины Владимир Зеленский «выглядит все более подавленным».

До этого в российских силовых структурах заявили, что даже если США передадут Украине 5% имеющихся у них ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, как того требует украинский президент Владимир Зеленский, этого будет недостаточно для того, чтобы «пережить зиму».

15 июля глава украинской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что грядущая зима станет самой тяжелой для Украины. В тот же день глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сказал, что украинцы будущей зимой будут неделями и днями сидеть без света.

Ранее в Раде признали, что Украина не смогла защитить энергообъекты к зиме.