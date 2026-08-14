В Швеции планируют снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет

Парламент Швеции одобрил законопроект о снижении возраста уголовной ответственности с 15 до 14 лет. Об этом сообщил шведский Риксдаг.

Правительство внесло соответствующее предложение в парламент в июле.

Инициатива по снижению возраста уголовной ответственности была частью политики правоцентристского правительства, направленной на борьбу с подростковой преступностью. Однако предложение установить порог в 13 лет не получило необходимой поддержки среди парламентариев.

По задумке законодателей, из-за отсутствия уголовной ответственности для детей младше 15 лет преступные группировки стали чаще нанимать детей этого возраста в качестве исполнителей тяжких преступлений. На этом фоне премьер-министр Ульф Кристенсон заявил, что правительство намерено предпринять жесткие меры в отношении несовершеннолетних преступников, чтобы защитить как самих детей, так и их потенциальных жертв.

Ранее в России предложили снизить возраст уголовной ответственности за наркотики.