В Швеции отказались вводить уголовную ответственность с 13 лет

Правительство Швеции отказалось от планов снизить возраст уголовной ответственности с 15 до 13 лет из-за отсутствия достаточной поддержки в парламенте. Об этом заявил министр юстиции страны Гуннар Стрёммер, слова которого передает Reuters.

Глава ведомства сообщил, что вместо ранее предложенной меры власти намерены подготовить новый законопроект, предусматривающий снижение возраста уголовной ответственности до 14 лет. Стрёммер отметил, что такой показатель соответствует среднему уровню, действующему в европейских странах.

Инициатива по снижению возраста уголовной ответственности была частью политики правоцентристского правительства, направленной на борьбу с подростковой преступностью. Однако предложение установить порог в 13 лет не получило необходимой поддержки среди парламентариев.

Ожидается, что новый законопроект будет внесен на рассмотрение парламента в ближайшее время.

По задумке законодателей, из-за отсутствия уголовной ответственности для детей младше 15 лет преступные группировки стали чаще нанимать детей этого возраста в качестве исполнителей тяжких преступлений. На этом фоне премьер-министр Ульф Кристенссон заявил, что правительство намерено предпринять жесткие меры в отношении несовершеннолетних преступников, чтобы защитить как самих детей, так и их потенциальных жертв.

Ранее в России предложили снизить возраст уголовной ответственности за наркотики.