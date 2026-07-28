В МИД Польши отказались комментировать сообщение о теракте

В МИД Польши отказались комментировать данные Минска о теракте в стране

Пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевюр в разговоре с агентством БелТА отказался комментировать информацию белорусской стороны о подготовке теракта на территории республики.

«Мы не информируем о подготовке мер, касающихся безопасности Польши. Информацию мы получили. Это я могу подтвердить», — сказал Вевюр.

Также он отметил, что Варшава не будет публично обсуждать, какие меры безопасности предпринимает в подобных ситуациях.

23 июля в МИД Белоруссии заявили, что Минск передал польской стороне информацию о подготовке террористического акта на территории Польши. Соответствующие сведения были направлены временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Кшиштофу Ожанне. Информация поступила по линии правоохранительных органов. По их данным, теракт готовит находящийся в Польше человек, ранее осужденный в Белоруссии по ряду статей Уголовного кодекса. В МИД уточнили, что недавно польские власти лишили его дополнительной защиты и права на проживание в стране.

Как отметили в министерстве, целью предполагаемого нападения должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки с белорусским гражданством.

Ранее в Польше предотвратили теракт.