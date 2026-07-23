Белоруссия предупредила Польшу о подготовке теракта на ее территории

Минск предупредил Варшаву о подготовке теракта против детей активистки в Польше

Белоруссия передала польской стороне информацию о подготовке террористического акта на территории Польши. Об этом сообщили в белорусском МИД.

По данным ведомства, соответствующие сведения были направлены временному поверенному в делах Польши в Белоруссии Кшиштофу Ожанне.

Информация поступила по линии правоохранительных органов. По их данным, теракт готовит находящийся в Польше человек, ранее осужденный в Белоруссии по ряду статей УК. В МИД утверждают, что недавно польские власти лишили его дополнительной защиты и права на проживание в стране.

Отмечается, что целью предполагаемого нападения должны стать несовершеннолетние дети проживающей в Польше активистки с белорусским гражданством. В МИД заявили, что мотивом является месть за «недостаточные усилия» по сохранению для подозреваемого статуса пребывания в Польше.

16 июля стало известно, что полковник украинской военной разведки Виталий Жикович намеревался совершить на территории России как минимум 20 терактов. На основе находящихся в распоряжении спецслужб аудиозаписей выяснилось, что украинец планировал подрыв Крымского моста — с этой целью он намеревался использовать завербованного водителя и автомобиль, начиненный 800 кг взрывчатки. Сотрудники спецслужб обнаружили, что машины с взрывчатыми веществами перемещались по территории нескольких стран ЕС, включая Румынию, Болгарию, Польшу, Молдавию и Прибалтику.

Ранее Песков поблагодарил ФСБ за предотвращение теракта в Московской области.