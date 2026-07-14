Грузовой поезд сбил 13-летнюю девочку под Новосибирском

В Новосибирской области транспортная прокуратура начала проверку после наезда грузового поезда на 13-летнюю девочку, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 13 июля около 17:30 в районе остановочной платформы Комаровка Западно-Сибирской железной дороги. Школьница оказалась на пути следования состава и получила тяжелые травмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также проверяется, были ли соблюдены требования безопасности на железной дороге.

До этого в Хабаровске мужчина попал под грузовой поезд и остался в живых. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. По предварительным данным, он переходил пути в не предусмотренном для этого месте. Следственные органы начали проверку на предмет нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее пассажир выпал из движущегося поезда в Башкирии и не выжил.