Автомобиль владельца элитного ресторана обстреляли в Москве

В Москве обстреляли Range Rover учредителя ресторана на Арбате

В Москве неизвестный устроил стрельбу по автомобилю Range Rover, принадлежащему владельцу одного из престижных ресторанов на Арбате. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел на улице Композиторской 12 августа около 22:00.

В результате обстрела повреждены кузов в районе бензобака и стекло, также было спущено колесо.

Владелец транспортного средства, 46-летний Шаиг Сулейманов, не заметил стрелка и самостоятельно обратился в правоохранительные органы.

Полицейские обнаружили на месте происшествия три гильзы калибра 9 мм, которые были изъяты для проведения экспертизы. По предварительным данным, один подозреваемый уже задержан.

В начале августа в Новосибирске задержали мужчину, устроившего стрельбу в аптеке, в результате конфликта с другим посетителем. Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали стрелявшего. Им оказался ранее не судимый 28-летний местный житель.

Ранее сообщалось, что сибиряк устроил стрельбу из квартиры и попал в гулявшую на улице девочку.