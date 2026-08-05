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Общество

В Новосибирске посетитель поднял стрельбу в аптеке

МВД: в Новосибирске мужчина устроил стрельбу в аптеке из травматического оружия
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

В Новосибирске задержан мужчина, устроивший стрельбу в аптеке. Об этом со ссылкой на ГУ МВД по Новосибирской области сообщает ТАСС.

В аптеке, расположенной на улице Доватора в Дзержинском районе города, произошел конфликт между двумя посетителями, затем перешедший в драку. Один из участников конфликта дважды выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали стрелявшего. Им оказался ранее не судимый 28-летний житель Октябрьского района. С места происшествия полицейские изъяли две гильзы и две сферические пули.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, мужчина задержан.

29 июля сообщалось, что в результате стрельбы на футбольной площадке в Оренбурге травмы получили два подростка, возбуждено дело о хулиганстве.

В этот же день в Костроме дебошир устроил стрельбу в баре из травматического пистолета.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель обстрелял машину скорой помощи.

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