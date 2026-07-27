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Общество

Сибиряк устроил стрельбу из квартиры и попал в гулявшую на улице девочку

В Новосибирске мужчина стрелял из окна квартиры по подросткам
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Новосибирске задержали 29-летнего местного жителя, подозреваемого в стрельбе из пневматической винтовки по подросткам, сообщает УМВД по области.

Первое сообщение о пострадавшей несовершеннолетней поступило в полицию 21 июля из медучреждения: у нее зафиксировали травмы после выстрела из пневматики. По словам девочки, она получила телесные повреждения, находясь во дворе одного из домов по улице Есенина.

Спустя несколько дней, 25 июля, в полицию сообщили еще об одном случае стрельбы по компании подростков в этом же дворе, одному из них понадобилась разовая медицинская помощь.

Полицейские установили свидетеля, который указал на квартиру, откуда, предположительно, велась стрельба. В ходе проверки правоохранители задержали подозреваемого, у которого дома изъяли пневматическую винтовку.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ), он задержан, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее житель Кузбасса, угрожавший прохожим топором, устроил стрельбу на улице.

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