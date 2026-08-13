Губернатор Тамбовской области заявил о взломе соцсетей после матерного мема

Губернатор Первышов заявил о взломе своего Telegram-канала

Telegram-канал губернатора Тамбовской области Евгения Первышова был взломан. Об этом сообщил сам глава региона.

«Мой Telegram-канал был взломан. В настоящее время все доступы восстановлены. Приношу извинения подписчикам», — написал губернатор.

Несколькими часами ранее в Telegram-канале Первышова появился мем, содержащий нецензурную брань. Изображение было посвящено усталости на работе. Через две минуты после публикации пост удалили.

В июле официальный канал администрации Новороссийска в мессенджере «Макс» был взломан. В мэрии отметили, что доступ к аккаунту утрачен. Администрация уже запустила новый официальный канал в «Максе» и призвала подписчиков подписываться на него.

До этого сообщалось о взломе в Telegram нескольких каналов медиахолдинга Ostorozhno Media («Кровавая барыня» и «Собчак»), принадлежащего российской журналистке и блогеру Ксении Собчак.

Ранее хакеры взломали почту сотрудников МИД Великобритании.