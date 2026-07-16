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Общество

Канал мэрии Новороссийска в «Максе» взломали

Мэрия Новороссийска заявила, что лишилась канала в «Максе» после взлома
Pogiba Alexandra/press.media/Global Look Press

Официальный канал администрации Новороссийска в мессенджере «Макс» был взломан, доступ к аккаунту утрачен. Об этом сообщила пресс-служба мэрии города.

«Вчера, 15 июля, был взломан канал в МАХ Администрации МО город Новороссийск без возможности восстановления», — говорится в сообщении.

Администрация уже запустила новый официальный канал в «Максе» и призвала подписчиков подписываться на него.

8 июля сообщалось о взломе в Telegram нескольких каналов медиахолдинга Ostorozhno Media («Кровавая барыня» и «Собчак»), принадлежащего российской журналистке и блогеру Ксении Собчак.

По мнению ведущего специалиста по анализу защищенности в компании CICADA8 Михаила Жмайло, один из наиболее вероятных сценариев этого взлома — атака через скомпрометированную учетную запись одного из сотрудников.

Ранее хакеры взломали почту сотрудников МИД Великобритании.

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