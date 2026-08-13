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Общество

В соцсетях главы Тамбовской области появился матерный мем

В канале губернатора Тамбовской области Первышова был опубликован матерный мем
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В социальной сети губернатора Тамбовской области Евгения Первышова появился мем, содержащий нецензурную брань. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Как уточняется, мем был на тему усталости на работе.

«Через две минуты публикацию удалили, а еще через 45 минут глава региона заявил, что аккаунт был взломан», — сказано в посте.

Как сообщил Евгений Первышов, сейчас доступ к ресурсу восстановлен. Глава региона также принес извинения подписчикам.

В прошлом году губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Кинельский район в рамках рабочей поездки, в ходе визита отправив в отставку главу местной администрации Юрия Жидкова. Во время инспекции губернатор региона резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Федорищев хлопнул Жидкова по плечу и заявил о его увольнении, при этом позволив себе использовать обсценную лексику. Впоследствии глава Самарской области объяснил увольнение чиновника «пренебрежительным отношением к памяти героев», а сам Жидков назвал произошедшее недоразумением.

Ранее юрист рассказал, могут ли уволить за мат в рабочих чатах.

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