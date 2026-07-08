Каналы Собчак в Telegram взломали

Несколько ресурсов медиахолдинга Ostorozhno Media, принадлежащего российской журналистке и блогеру Ксении Собчак, взломали в Telegram. Об этом сообщили авторы одного из каналов холдинга «Осторожно, новости».

«Мошенники временно взломали несколько ресурсов нашего холдинга», — говорится в публикации.

Отмечается, что злоумышленники временно получили доступ к двум Telegram-каналам «Кровавая барыня» и «Собчак». Подписчиков предупредили, что посты, которые выходят там с 14:00 по московскому времени, не имеют к холдингу никакого отношения. Пользователей призвали быть осторожными и не переходить ни по каким ссылкам, которые могут появиться в каналах.

«Мы работаем над восстановлением доступа», — добавили представители холдинга.

До этого россиянам рассказали, как вернуть взломанный аккаунт в Telegram. По словам создателя Telegram-клиента Telega Фаниса Садыкова, при обнаружении несанкционированного доступа к учетной записи пользователю дается 24 часа, в течение которых он может удалить сеансы посторонних лиц. Кроме того, следует убедиться в том, что SIM-карта еще контролируется пользователем. Важно, чтобы под рукой было устройство, с которого владелец аккаунта уже авторизован в Telegram. В таком случае шансы на восстановление доступа к украденному профилю кратно выше.

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