В Следкоме назвали причину массового отравления в кафе в Пятигорске

СК: причиной отравления в пятигорском кафе в мае послужило мясо курицы

Причиной массового отравления в кафе в Пятигорске Ставропольского края в мае текущего года, стала инфекция в курином мясе. Об этом рассказал заместитель руководителя следственного управления СК РФ по региону Сергей Сумароков в интервью ТАСС.

«Более 80 человек по уголовному делу признаны потерпевшими [в результате массового отравления, произошедшего в Пятигорске 30 мая]. Произошло отравление инфекцией, которая находилась в продукции, источник происхождения этой продукции нами установлен. <…> Это было мясо курицы», — сказал он.

Сумароков уточнил, что в настоящий момент проводится примерно 80 экспертиз в рамках расследования уголовного дела.

По последним данным, которые привел спикер, число пострадавших выросло до 82 человек.

В начале июня суд на 80 суток закрыл заведение, в котором все произошло. Сообщалось, что в ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора выявили нарушения санитарно-эпидемиологических норм, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений.

Ранее в Якутии у детей в дошкольной группе выявили пищевое отравление.