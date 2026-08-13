Суд заочно избрал меру пресечения основателю рынка медицинского аутсорсинга в России

Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал владельца группы компаний «Феникс» Евгения Фридмана по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

«Ходатайство органов предварительного расследования удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Фридмана Е. М. меру пресечения в виде заключения под стражу заочно на два месяца», — сказал судья Алексей Криворучко.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что Фридмана, являющийся основателем рынка медицинского аутсорсинга — сдачи в аренду государственным больницам автомобилей скорой помощи, обвиняется в особо крупном мошенничестве при поставках фирмой «Сомете» различного медицинского оборудования больницам в Московской области. По данным следствия, «Сомете» — компания, подконтрольная Фридману. С апреля текущего года она находится в стадии банкротства.

13 августа в Тверском суде Москвы сообщили, что Фридман объявлен в международный розыск.

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