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Общество

Основателя рынка медицинского аутсорсинга в РФ хотят арестовать по делу о мошенничестве

«Ъ»: суд в Москве попросили заочно арестовать владельца ГК «Феникс» Фридмана
Александр Кряжев/РИА Новости

Правоохранительные органы в Москве требуют заочно арестовать владельца группы компаний (ГК) «Феникс» Евгения Фридмана, который является основателем рынка медицинского аутсорсинга — сдачи в аренду государственным больницам автомобилей скорой помощи. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Как выяснили журналисты, соответствующее ходатайство поступило в Тверской районный суд российской столицы. Предпринимателя обвиняют в особо крупном мошенничестве при поставках фирмой «Сомете» различного медицинского оборудования больницам в Московской области. По данным следствия, «Сомете» — компания, подконтрольная Фридману. С апреля текущего года она находится в стадии банкротства.

Сам Евгений Фридман является уроженцем Перми. Ожидается, что после решения суда об избрании меры пресечения бизнесмена объявят в международный розыск.

В конце июля Таганский районный суд Москвы приговорил предпринимателя Сергея Волкова к 5,5 года лишения свободы, признав его виновным в хищении бюджетных средств при реставрации Соловецкого монастыря в Архангельской области. Также инстанция обязала бизнесмена выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей. При этом государству из-за действий Волкова был причинен ущерб в размере более 19 млн рублей.

Ранее суд отказался прекратить уголовное преследование основателя «Русагро» по делу о коррупции.

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