Основателя рынка медицинского аутсорсинга в России объявили в международный розыск

Владельца группы компаний «Феникс» Евгения Фридмана объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.
«Рассмотреть материал в отношении Фридмана, объявленного в международный розыск», — сказал судья в ходе заседания, посвященного вопросу заочного избрания меры пресечения в отношении обвиняемого по делу об особо крупном мошенничестве.
Из материалов суда следует, что Фридмана объявили в розыск 6 августа 2026 года.
Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что правоохранительные органы в Москве требуют заочно арестовать Фридмана, который является основателем рынка медицинского аутсорсинга — сдачи в аренду государственным больницам автомобилей скорой помощи. Предпринимателя обвиняют в особо крупном мошенничестве при поставках фирмой «Сомете» различного медицинского оборудования больницам в Московской области. По данным следствия, «Сомете» — компания, подконтрольная Фридману. С апреля текущего года она находится в стадии банкротства.
Ранее скрывавшийся в Камбодже фигурант дела о хищении при реставрации на Соловках получил срок.