Основателя рынка медицинского аутсорсинга в России объявили в международный розыск

Владельца группы компаний «Феникс» Евгения Фридмана объявили в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Тверской суд Москвы.

«Рассмотреть материал в отношении Фридмана, объявленного в международный розыск», — сказал судья в ходе заседания, посвященного вопросу заочного избрания меры пресечения в отношении обвиняемого по делу об особо крупном мошенничестве.

Из материалов суда следует, что Фридмана объявили в розыск 6 августа 2026 года.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила, что правоохранительные органы в Москве требуют заочно арестовать Фридмана, который является основателем рынка медицинского аутсорсинга — сдачи в аренду государственным больницам автомобилей скорой помощи. Предпринимателя обвиняют в особо крупном мошенничестве при поставках фирмой «Сомете» различного медицинского оборудования больницам в Московской области. По данным следствия, «Сомете» — компания, подконтрольная Фридману. С апреля текущего года она находится в стадии банкротства.

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