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Общество

Россиян предупредили о мошеннических схемах в преддверии Медового Спаса

Эксперт Пожарская: перед Медовым Спасом мошенники выдают себя за пасечников
Alek Kurniawan/Shutterstock/FOTODOM

В преддверии Медового Спаса, который отмечается 14 августа, мошенники начали активно пытаться обмануть россиян, создавая поддельные сайты и вредоносные «праздничные открытки». Об этом в разговоре с kp.ru предупредила эксперт платформы «Мошеловка» Народного Фронта Александра Пожарская.

«Мошенники внимательно следят за календарем и народонастроениями, поэтому тоже готовятся – они ловко привязывают свои схемы к инфоповодам, чтобы сыграть на эмоциях и повышенном спросе», — объяснила специалист.

По ее словам, перед Медовым Спасом злоумышленники начинают выдавать себя за пасечников, размещая объявления на специальных площадках. Мошенники предлагают покупателям мед по стоимости ниже рыночной, просят перевести предоплату за крупную партию, а после получения денег перестают выходить на связь.

Аферисты также копируют создают фейковые сайты фермерских хозяйств, копируя дизайн настоящих пасек и брендов. В итоге злоумышленники выманивают у жертвы данные банковской карты или просят скачать вредоносное ПО, замаскированное под чек или прайс-лист.

Эксперт предупредила, что также мошенники могут фальсифицировать продукт, выставляя на продажу партии, где дорогой сорт меда смешан с более дешевым. В такой товар они добавляют сахарный сироп, крахмал или переплавленный старый продукт.

Кроме того, злоумышленники могут рассылать в социальных сетях и мессенджерах вредоносные «праздничные открытки» и файлы. Устройство пользователя, открывшего такое вложение, сразу оказывается заражено. Также жертвам могут приходить фишинговые сообщения и звонки с якобы ограниченными предложениями.

Медовый Спас открывает августовскую череду народных Спасов. К этому времени на пасеках традиционно начинали отбирать созревший мед, часть которого несли в храм. Однако церковное содержание даты связано прежде всего с почитанием Креста Господня, а не с продуктами нового урожая. Почему Медовый Спас также называют Маковеем и какие приписываемые празднику запреты не имеют отношения к православию — разбиралась «Газета.Ru».

Ранее россиянам рассказали о мошеннических схемах перед 1 сентября.

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