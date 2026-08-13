В Севастополе прохожие помогли задержать подозреваемую в подрыве военного

Жители Севастополя помогли задержать женщину, подозреваемую в подрыве военнослужащего Министерства обороны РФ. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Отдельно хочу сказать огромное спасибо севастопольцам. Именно ваша бдительность, неравнодушие и смелость помогли силовикам быстро задержать ее», — написал он.

По словам губернатора, исполнительницей оказалась женщина 1994 года рождения, она дает показания. По информации правоохранительных органов, она осуществила взрыв «по заданию украинских спецслужб и в содеянном не раскаивается», добавил Развожаев.

Взрыв произошел 13 августа на Столетовском проспекте в Севастополе. Когда военнослужащий проходил мимо одной из скамеек, взрывное устройство сдетонировало, пострадавший не выжил.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, женщина намеренно ждала, пока мужчина подойдет к нужной скамейке, и, когда это произошло, нажала кнопку на пульте, чтобы устройство сдетонировало. Известно, что она работала менеджером по рекламе.

Ранее очевидец подрыва военного в Крыму рассказал подробности о произошедшем.