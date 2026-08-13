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Общество

Очевидец подрыва военного в Крыму рассказал подробности о произошедшем

РЕН ТВ: жители Севастополя за день до подрыва военного заметили странную урну
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Урна, в которой, предположительно, находилось устройство для подрыва военного в Севастополе, появилась на месте недавно. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на местного жителя.

По его словам, за день до инцидента в сквере появилась урна без пакета. Она выглядела как муляж, выбивалась из общего внешнего вида сквера и будто не должна была там стоять.

Так как мусорник находился рядом с цветущим деревом, мужчина хотел убрать урну дальше, но иву и не сделал этого.

«Я думаю: «Как это мне повезло, что я туда не пошел», – рассказал мужчина.

Уже на следующий день он и другие местные жители проснулись от взрыва.

Взрыв произошел на Столетовском проспекте. Когда военнослужащий проходил мимо одной из скамеек, взрывное устройство сдетонировало, пострадавший не выжил.

По подозрению в произошедшем задержали россиянку 1994-го года рождения. Она, по данным ФСБ, получила задание от украинских кураторов о ликвидации военного. Ее уже задержали.

Ранее в Белгородской области подорвался автомобиль.

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