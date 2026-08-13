ФСБ подтвердила сообщения о подрыве военного в Севастополе

Федеральная служба безопасности России подтвердила, что жертвой подрыва в Севастополе стал военнослужащий. По подозрению в преступлении задержана россиянка, сообщили РЕН ТВ в региональном управлении ФСБ.

По версии профильного ведомства, женщина 1994-го года рождения получила от кураторов с Украины задание о ликвидации мужчины.

«Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – сообщается в публикации.

Как сообщает Life со ссылкой на Shot, женщина намеренно ждала, пока мужчина подойдет к нужной скамейке, и, когда это произошло, нажала кнопку на пульте, чтобы устройство сдетонировало. Известно, что она работала менеджером по рекламе.

Инцидент произошел на Столетовском проспекте Севастополя, недалеко от жилого массива. Военный проходил мимо скамейки, когда устройство сработало. Предполагается, что оно было заложено под скамейкой или урной, пострадавшего спасти не удалось. Как писал Telegram-канал 112, военный был капитаном 1-го ранга, его личность не раскрывается.

Ранее ФСБ задержала жителя Крыма по подозрению в подготовке теракта в Крыму