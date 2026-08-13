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Общество

Россиянка перепутала лопух с борщевиком, сделала из него компресс и попала в больницу

В Подмосковье женщина перепутала лопух с борщевиком и сделала из него компресс
Telegram-канал «Разборчивым почерком»

В Подмосковье пожилая женщина случайно сделала компресс с борщевиком, думая, что это лопух. Об этом сообщает Telegram-канал «Разборчивым почерком».

Инцидент произошел в Егорьевске. Местная жительница решила воспользоваться народным рецептом и собралась сделать компресс из лопуха. Однако она перепутала растения и сорвала вместо него лист борщевика — после наложения повязки на ноге у женщины возникли сильные ожоги.

Пострадавшая обратилась за помощью в больницу. Врач обработал пораженную кожу, а также назначил пациентке лечение, чтобы предотвратить инфекцию и аллергию.

До этого в Москве мужчина пытался поднять иммунитет соком борщевика и оказался в больнице. Сок растения вызвал у него тяжелые химические ожоги.

Ранее врач объяснила, что делать, если обжегся борщевиком.

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