Врач объяснила, что делать, если обжегся борщевиком

Причиной ожогов от борщевика являются содержащиеся в его соке фуранокумарины: под влиянием солнечного света эти вещества сначала провоцируют покраснение, зуд и жжение кожи, а впоследствии на пораженных участках образуются болезненные пузыри. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Полина Ражева.

«Особую опасность представляет попадание сока борщевика на слизистую оболочку глаз. Это чревато не только дискомфортом и резью, но и повреждением роговицы с конъюнктивой, что может привести к снижению остроты зрения», — объяснила она.

Симптомы могут появиться сразу либо спустя один-два дня после соприкосновения с растением. Степень их выраженности определяется количеством попавшего на кожу сока борщевика, длительностью контакта с ним и временем пребывания на солнце, а также индивидуальными особенностями организма.

«После контакта с борщевиком пораженный участок необходимо промыть большим количеством прохладной воды, чтобы смыть остатки фуранокумаринов. Если сок растения попал на слизистые оболочки, их следует промывать только чистой водой не менее 10 минут. При попадании сока на кожу дополнительно рекомендуется использовать густую мыльную пену», — поделилась врач.

После этого пораженный участок нужно закрыть стерильной повязкой или плотной тканью из натуральных материалов, например хлопка, чтобы защитить его от дальнейшего воздействия солнечных лучей, и как можно скорее обратиться в травмпункт за медицинской помощью.

«Стоит отметить, что до полного заживления пораженный участок необходимо защищать от прямых солнечных лучей, закрывая его повязкой перед каждым выходом на улицу, поскольку под воздействием ультрафиолета может развиться химический ожог», — сказала эксперт.

Не стоит наносить на обожженную поверхность жирные средства, например, масло, сметану или вазелин: они создают воздухонепроницаемую пленку, которая нарушает теплообмен и замедляет заживление тканей. Категорически запрещено самостоятельно вскрывать пузыри от ожогов борщевика, так как это может привести к вторичной инфекции, нагноению. В случае образования больших пузырей следует обратиться к врачу — для хирургической обработки раны.

«Чтобы предотвратить ожог, следует избегать любого контакта с борщевиком. Однако при необходимости нахождения рядом с этим растением, например при работе на дачном участке, нужно защищать кожные покровы и слизистые: надевать плотную закрытую одежду, перчатки, маску и защитные очки для глаз», — резюмировала врач.

Ранее врач напомнила, чего нельзя делать при солнечном ожоге.