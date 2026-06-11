Мужчина пытался поднять иммунитет соком борщевика и оказался в больнице

В Москве мужчина попытался поднять иммунитет с помощью борщевика и оказался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба НИИ СП им. Н.В. Склифосовского.

Все началось с того, что мужчина решил, что борщевик обладает лечебными свойствами — это не соответствует действительности. Он решил с помощью растения поднять себе иммунитет и сок борщевика вызвал у него тяжелые химические ожоги.

В Центре острых отравлений пациенту провели комплексную терапию. Через несколько дней его выписали.

До этого россиян предупредили о страшных последствиях неправильной борьбы с борщевиком. Особенно опасна косьба без защиты, так как в ее процессе от растения разбрасываются мелкие частицы, капли сока, которые могут попасть и на кожу, и на глаза.

Ранее собаководов предупредили об опасности борщевика для питомцев.