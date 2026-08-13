Дачникам объяснили, могут ли удобрения сделать виноград слаще

Садовод с 30-летним стажем Светлана Самойлова в беседе с Ura.ru опровергла популярный миф о том, что специальные подкормки способны сделать виноград слаще. По ее словам, на вкус ягод влияют два фактора: количество солнечных дней во время созревания и генетика сорта. Если погода пасмурная, ягоды неизбежно теряют сладость, а кислый сорт невозможно подсластить удобрениями.

Что касается подкормок в августе, они нужны не для сладости, а чтобы растение могло выкормить крупные грозди, отметила эксперт.

В начале месяца она посоветовала внести гумат калия (2 ст. ложки на 8–10 л воды). Вторая подкормка проводится 20–25 августа: к гумату калия добавляют 2 ст. ложки концентрата комплексного минерального удобрения (с пометкой «Осень» или «Лето»). Концентрат готовят из расчета 1 стакан гранул на 1 л горячей воды, для рабочего раствора берут 2 ст. ложки этой жидкости на ведро воды. Все удобрения вносятся строго по влажной почве — после полива или дождя.

Особое внимание в августе, по словам Самойловой, стоит уделить защите от ос. Спасти грозди помогают специальные сетчатые мешочки, которые надевают на каждую кисть. Они пропускают воздух и солнечный свет, но делают ягоды недоступными для насекомых.

Агроном Денис Терентьев до этого предупреждал, что начало окрашивания и другие первые признаки спелости не являются показателем того, что виноград уже можно собирать.

Понять, что урожай успел дозреть, поможет проба нескольких ягод. Для этого нужно сорвать их с разных частей кистей, а не одну самую темную, которая росла на солнечной стороне.

Ранее агроном назвала экзотические фрукты, которые можно вырастить на даче в России.