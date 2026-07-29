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Общество

Дачникам рассказали, когда нужно собирать виноград

Агроном Терентьев: окрашивание винограда не является признаком его спелости
bigshot01/Shutterstock/FOTODOM

В конце июля виноград, который дачники выращивают на своих участках, начинает дозревать, а его лоза готовится к зиме. Однако важно не торопиться сразу снимать урожай, чтобы не навредить растению лишними действиями. Об этом в беседе с aif.ru предупредил агроном Денис Терентьев.

По словам специалиста, начало окрашивания и другие первые признаки спелости не являются показателем того, что виноград уже можно собирать.

«У темных сортов появляется окраска, у белых ягода становится более прозрачной. Это лишь начало созревания, а не сигнал немедленно снимать урожай», — объяснил он.

Агроном подчеркнул, что в это время гроздь продолжает активно накапливать сахар и снижает уровень кислоты. Именно тогда формируется идеальный вкус винограда.

Понять, что урожай успел дозреть, поможет проба нескольких ягод. Для этого нужно сорвать виноградинки с разных частей кистей, а не одну самую темную, которая росла на солнечной стороне.

Руководитель агрохимической службы компании «ЕвроХим» Мария Визирская до этого рассказала «Газете.Ru», что шансы вырастить экзотические фрукты и овощи на российских дачах в первую очередь связаны с биологическими требованиями растений. По ее словам, основными ограничивающими факторами становятся температура, продолжительность вегетационного периода и освещенность.

Ранее дачникам рассказали, как вырастить дыню на участке.

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