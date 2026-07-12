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В Белгородской области подорвался автомобиль

Три человека пострадали и один не выжил при атаках ВСУ на Белгородскую область
Антон Вергун/РИА Новости

Три человека пострадали и один получил несовместимые с жизнью травмы в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

По данным властей, в районе села Репяховка автомобиль наехал на неустановленное взрывное устройство. В машине находились двое мужчин, одного из них спасти не удалось. У второго мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, а также осколочные ранения различных частей тела. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

«В селе Замостье <...> FPV-дрон атаковал велосипедиста. Мужчину с осколочными ранениями грудной клетки и живота бригада «скорой» транспортирует в городскую больницу №2 в Белгороде», — говорится в заявлении.

Еще один человек пострадал в городе Валуйки. Мужчина в результате удара беспилотника получил открытый перелом бедра. Кроме того, у него оказались оторваны два пальца руки.

«В тяжелом состоянии <...> пострадавший доставлен в Валуйскую ЦРБ (центральную районную больницу. — «Газета.Ru»), — рассказали в оперштабе.

Там добавили, что ВСУ нанесли удары и по ряду других населенных пунктов. Среди них — города Шебекино и Грайворон, села Новая Таволжанка, Отрадное, Ясные Зори, Красный Октябрь, Никольское и Казинка, поселки Чапаевский, Степное и Красная Яруга. Повреждения получили жилые дома, машины, объекты инфраструктуры, хозяйственная постройка, предприятие и административное здание.

Ранее в Белгородской области не спасли ребенка, пострадавшего при атаке ВСУ.

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