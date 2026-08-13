Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Общество

Житель США выиграл в лотерею $1 млрд

Житель Иллинойса выиграл в лотерею Powerball более $1 млрд
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Житель штата Иллинойс стал обладателем джекпота лотереи Powerball, сумма которого превысила $1 млрд. Об этом сообщает официальный сайт организаторов розыгрыша.

Согласно заявлению, это восьмой по величине выигрыш в истории игры. Билет, реализованный в Иллинойсе, полностью совпал с шестью выпавшими в среду вечером номерами, что принесло участнику приз в размере $1,04 млрд. Данный джекпот стал крупнейшим выигрышем в рамках Powerball с начала текущего года.

Победитель может распорядиться средствами двумя способами: получить единовременную выплату в размере $450,5 млн или выбрать аннуитет — ежегодные платежи в течение 29 лет. Отмечается, что обе указанные суммы подлежат налогообложению.

Для сравнения, абсолютный рекорд лотереи был установлен 7 ноября 2022 года, когда джекпот в $2,04 млрд достался Эдвину Кастро из Калифорнии. После уплаты всех налогов сумма, полученная им на руки, составила менее $1 млрд.

До этого во Франции супруги решили купить лотерейный билет, пока ждали свободный столик в ресторане, и неожиданно выиграли €10 млн.

Ранее мужчину, выигравшего $167,3 млн, задержали в четвертый раз после победы в лотерее.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ-модели начали массово «сбегать» и нарушать правила. Можно ли еще взять их под контроль?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!