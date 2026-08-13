Житель США выиграл в лотерею $1 млрд

Житель штата Иллинойс стал обладателем джекпота лотереи Powerball, сумма которого превысила $1 млрд. Об этом сообщает официальный сайт организаторов розыгрыша.

Согласно заявлению, это восьмой по величине выигрыш в истории игры. Билет, реализованный в Иллинойсе, полностью совпал с шестью выпавшими в среду вечером номерами, что принесло участнику приз в размере $1,04 млрд. Данный джекпот стал крупнейшим выигрышем в рамках Powerball с начала текущего года.

Победитель может распорядиться средствами двумя способами: получить единовременную выплату в размере $450,5 млн или выбрать аннуитет — ежегодные платежи в течение 29 лет. Отмечается, что обе указанные суммы подлежат налогообложению.

Для сравнения, абсолютный рекорд лотереи был установлен 7 ноября 2022 года, когда джекпот в $2,04 млрд достался Эдвину Кастро из Калифорнии. После уплаты всех налогов сумма, полученная им на руки, составила менее $1 млрд.

До этого во Франции супруги решили купить лотерейный билет, пока ждали свободный столик в ресторане, и неожиданно выиграли €10 млн.

Ранее мужчину, выигравшего $167,3 млн, задержали в четвертый раз после победы в лотерее.