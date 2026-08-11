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Общество

Пара решила скоротать время перед ужином в ресторане и выиграла в лотерею €10 млн

Le Figaro: супруги во Франции выиграли в лотерею €10 млн
Shutterstock

Во Франции супруги решили купить лотерейный билет, пока ждали свободный столик в ресторане, и неожиданно выиграли €10 млн, пишет Le Figaro.

Пара приехала на ужин в ресторан раньше назначенного времени. До этого супруги собирались пойти в другое заведение, однако там не ответили на звонок. В выбранном ресторане им сообщили, что столик придется ждать около 20 минут.

Чтобы скоротать время, муж с женой зашли в расположенный неподалеку табачный магазин и решили купить несколько лотерейных билетов. Обычно они время от времени играли в EuroMillions, однако в тот вечер проводился розыгрыш Loto. Раньше пара в него никогда не играла.

О выигрыше супруги вспомнили лишь в начале июля, случайно заговорив о купленном билете. Сначала они решили, что выиграли около €30 тысяч, и уже начали обсуждать, какие работы смогут провести в своем доме.

Однако после обращения в службу по работе с победителями выяснилось, что сумма оказалась значительно больше — €10 млн.

По словам победителей, известие прежде всего принесло им чувство облегчения. Теперь супруги рассчитывают больше не беспокоиться о своем финансовом будущем и будущем детей, спокойно наслаждаться жизнью и помогать окружающим.

Ранее выигравшего $167,3 млн мужчину задержали в четвертый раз после победы в лотерее.

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