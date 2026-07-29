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Общество

Выигравшего $167,3 млн мужчину задержали в четвертый раз после победы в лотерее

People: выигравший $167,3 млн американец задержан в четвертый раз после джекпота
Полицейское управление округа Скотт

Выигравший $167,3 млн в лотерею Powerball житель Кентукки Джеймс Фартинг задержан в четвертый раз после победы. Об этом сообщает издание People со ссылкой на материалы полиции округа Скотт.

По данным следствия, 26 июля женщина пожаловалась на нападение в доме. Выехавший по вызову полицейский зафиксировал в протоколе видимые следы удушения на шее пострадавшей. Фартингу, которого она указала в качестве обидчика, предъявили обвинения в удушении первой степени по делу о домашнем насилии и в нападении четвертой степени с нанесением легких травм. Его задержали и поместили в изолятор округа Скотт.

На судебном заседании мужчина не признал вину. Суд назначил залог в размере $15 тысяч и запретил ему приближаться к пострадавшей. Фартинг также обязан носить электронный браслет, который оповестит правоохранителей при приближении к жертве.

People отмечает, что с момента выигрыша это уже пятый случай контакта Фартинга с правоохранительными органами: один инцидент произошел во Флориде после драки в баре отеля, остальные четыре — в Кентукки. Одно из дел о краже со взломом и хранении марихуаны позже было закрыто.

Джекпот в $167,3 млн Фартинг выиграл в апреле 2025 года — это был крупнейший приз в истории лотереи штата Кентукки с 2009 года.

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