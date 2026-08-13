В Роттердаме человек не выжил в результате взрыва в порту

De Telegraaf: в порту Роттердама в результате взрыва не выжил один человек

В порту Роттердама произошел взрыв, в результате которого по меньшей мере один человек получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом сообщила газета De Telegraaf.

По данным издания, инцидент произошел, предположительно, на нефтеперерабатывающем заводе компании Gunvor Energy. На его территории проводились ремонтные работы на нескольких трубопроводах. По информации журналистов, на резервуаре для хранения нефти были видны следы взрыва.

В результате инцидента один человек не выжил, еще несколько пострадали. На месте работают сотрудники экстренных служб, следует из материала.

В июле в орту Янло китайского города Ухань произошел мощный взрыв на контейнеровозе, в результате чего пропал один человек. По информации газеты China Daily, инцидент случился, когда контейнеровоз с гибридной силовой установкой «Ихан Минъюань» двигался к причалу А101. Мощный взрыв раздался в кормовой части судна. После этого возник пожар.

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