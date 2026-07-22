В Ухане произошел мощный взрыв

В порту Янло китайского города Ухань произошел мощный взрыв на контейнеровозе, в результате чего пропал один человек. Об этом сообщает газета China Daily.

По ее информации, инцидент случился около 5:30 утра (00:30 по московскому времени), когда контейнеровоз с гибридной силовой установкой «Ихан Минъюань» двигался к причалу А101. Мощный взрыв раздался в кормовой части судна. После этого возник пожар.

Как говорится в публикации издания, в результате произошедшего в воду, согласно предварительным данным, упали семь контейнеров. Один член экипажа судна числится пропавшим. В настоящее время продолжается спасательная операция.

21 июля судно, пострадавшее от взрыва у берегов Румынии, подверглось атаке трех дронов. Подробности сообщили члены экипажа.

Один из них рассказал, что находился в каюте в момент первого попадания БПЛА. Когда моряк поднялся на палубу, то увидел, что жилая зона и мостик полностью разрушены. Экипажу пришлось действовать быстро, чтобы спасти раненых и эвакуироваться.

Ранее судно попало под обстрел в Персидском заливе.