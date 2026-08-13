Россиянам рассказали, каким должен быть отдых для качественного восстановления организма

Для качественного восстановления организма отдых должен быть разнообразным. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила практикующий психолог Елена Лосева.

«У нас есть разные виды отдыха: период восстановления (ничего не делаем), период активности и ярких впечатлений. Нужно создать разнообразие, потому что монотонность приводит к эмоциональному выгоранию», — объяснила специалист.

Она также посоветовала прислушаться к себе и выбрать подходящую активность, например, рыбалку, парки аттракционов, спорт, путешествия и прочие.

«Следует начинать за собой наблюдать буквально с основной школы — понимать как вам хорошо, а как плохо», — заключила Лосева.

Клинический психолог Марианна Абравитова до этого предупреждала, что работа без отпуска, например из-за страха потерять контроль над рабочими процессами, может сказываться на физическом состоянии сотрудников.

По ее словам, без отдыха организм устает, что приводит к частым ошибкам, потере концентрации. Ситуацию могут ухудшить отказ от полноценных обедов и пренебрежение режимом. В результате нервная система истощается, что вызывает хронический стресс и нарушения сна.

Ранее россиянам назвали главную ошибку в отпуске, которая помешает отдыху.