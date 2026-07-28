Психолог назвала главную ошибку в отпуске, которая помешает отдыху

Избыточный контроль над графиком поездки будет мешать полноценному восстановлению нервной системы в отпуске. Об этом Pravda.Ru рассказала семейный системный психолог Алена Леонова.

По ее словам, такое поведение лишит отдых спонтанности и будет мешать перезагрузке. В связи с этим психолог посоветовала оставить место для неопределенности и свободного времени. В этом случае мозг сможет переключиться из режима решения задач в состояние созерцания.

«Когда планируем каждую минуту отпуска, мы не отдыхаем, а продолжаем работать. Мозгу нужно время на безделье и отсутствие четкого алгоритма. Именно в такие моменты происходит истинное восстановление ресурсов», — пояснила Леонова.

Эксперт также посоветовала минимизировать использование гаджетов, поскольку постоянная проверка уведомлений удерживает психику в рабочем тонусе и блокирует процессы регенерации сил.

Врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Ольга Посвянская до этого рассказала «Газете.Ru», что после отпуска у многих вместо бодрости появляются насморк, температура и слабость. Часто это списывают на акклиматизацию или усталость после дороги, но реальные причины другие, подчеркнула эксперт.

Ранее сообщалось, что каждая десятая россиянка берет в отпуск украшения дороже миллиона рублей.