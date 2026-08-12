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Общество

Психолог предупредила, чем грозит привычка работать без отпуска

Психолог Абравитова: отсутствие отпуска ухудшит физическое состояние
Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Работа без отпуска, например из-за страха потерять контроль над рабочими процессами, может сказываться на физическом состоянии сотрудников. Об этом Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

«Отдых, безусловно, очень важен, и не обязательно для этого куда-то ехать. Самое главное — внутреннее состояние, возможность расслабиться и не думать о работе, выйти из того напряжения, в котором держит ответственность. Далеко не каждый может себе это позволить, но в режиме «загнанной лошади» долго существовать невозможно — психика не выдержит», — пояснила эксперт.

По ее словам, без отдыха организм устает, что приводит к частым ошибкам, потере концентрации. Ситуацию могут ухудшить отказ от полноценных обедов и пренебрежение режимом. В результате нервная система истощается, что вызывает хронический стресс и нарушения сна. Абравитова добавила, что для сохранения здоровья важно не только количество дней отдыха, но и его качество.

Ювелирная сеть «585 Золотой» до этого рассказала «Газете.Ru», что больше половины россиян (63%) конфликтуют на отдыхе из-за неудачных фото. Качество совместных снимков устраивает лишь 38% женщин. Большинство россиянок заявили, что им приходилось учить мужчину тому, как делать эстетичные фото и видео для соцсетей. Молодые люди же чаще всего остаются довольны любым фото и роликами с отдыха.

Ранее россиянам назвали выплаты, положенные при увольнении.

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