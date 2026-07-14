Юрист объяснил, могут ли уволить за мат в рабочих чатах

Юрист Печников: уволить за мат в рабочем чате могут, но только при одном условии

Уволить за использование ненормативной лексики в рабочих чатах могут, но только при наличии законных оснований. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил Вячеслав Печников, юрист, президент Московской юридической корпорации, член Московского клуба юристов, член Московского Английского клуба.

Ключевым моментом здесь является наличие в организации локальных нормативных актов, которые регулируют правила поведения сотрудников. Так, по словам адвоката, если Правила внутреннего трудового распорядка, Кодекс корпоративной этики или иные документы компании содержат запрет на использование мата и требования к корректному общению, а сотрудник с ними ознакомлен под роспись, нарушение таких правил расценивается как неисполнение трудовых обязанностей.

«Согласно статье 192 Трудового кодекса РФ, неисполнение или ненадлежащее исполнение работником своих обязанностей по его вине считается дисциплинарным проступком. Соответственно, работодатель вправе применить меры дисциплинарного взыскания: от замечания и выговора до увольнения», — отмечает юрист.

Судебная практика подтверждает эту позицию. Например, Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в определении от 24 декабря 2025 года признал законным замечание сотруднику за некорректное поведение и употребление нецензурных выражений в адрес руководителя. Суд учел, что соответствующие ограничения были закреплены в трудовом договоре и локальных актах работодателя.

«При этом важно понимать: само по себе использование ненормативной лексики не всегда влечет дисциплинарные последствия. Если в компании нет утвержденных правил поведения или сотрудник не был с ними ознакомлен, привлечь его к ответственности за мат в чате нельзя. Законность взыскания напрямую зависит от того, насколько четко и документально оформлены требования к коммуникации внутри организации», — подчеркивает юрист Печников.

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