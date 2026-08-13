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Общество

Организатора перевозок и водителя перевернувшегося в Дагестане катера задержали

В Дагестане задержали организатора перевозок и водителя перевернувшегося катера
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

В Дагестане стражи порядка задержали организатора перевозок и водителя катера, в аварии с которым не выжила женщина. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Правоохранители задержали 47-летнего индивидуального предпринимателя и 58-летнего судоводителя. Первого подозревают по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, а второго по ч. 2 ст. 263 УК РФ.

Инцидент произошел на реке Сулак. По данным правоохранителей, катер столкнулся со скалой. Судно с 11 людьми на борту перевернулось. В результате случившегося не выжила 60-летняя туристка из Ижевска. К моменту прибытия экстренных служб ее уже достали из воды очевидцы произошедшего.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту наезда катера на ребенка в Саратовской области.

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