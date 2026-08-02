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Общество

Следком завел дело после наезда катера на ребенка в Саратовской области

СК Саратовской области: по факту наезда катера на девочку возбуждено дело
Hryshchyshen Serhii/Shutterstock/FOTODOM

После наезда катера на девочку в акватории Волги возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ в «Максе».

54-летнего местного жителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее тяжкий вред здоровью»).

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина допустил наезд на 6-летнюю девочку, находящуюся в воде. <…> Девочка получила телесные повреждения и госпитализирована», — говорится в сообщении ведомства.

О происшествии 2 августа сообщил телеканал РЕН ТВ. Инцидент произошел в акватории реки Волги в Марксовском районе. Катер проехал прямо по девочке, когда она плавала в реке. Винт судна нанес ребенку глубокие травмы. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Установлено, что в момент происшествия водитель катера находился в состоянии алкогольного опьянения. Он утверждает, что не заметил девочку, так как она якобы нырнула под воду.

Ранее в заливе на Камчатке перевернулся катер с рыбаками.

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