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Общество

В Дагестане перевернулся катер с людьми

112: в Дагестане перевернулся катер с 11 людьми, в результате не выжила женщина
Telegram-канал Южная транспортная прокуратура

В Дагестане перевернулся прогулочный катер с 11 людьми на борту, в результате чего не выжила 60-летняя туристка из Ижевска. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Как уточнили в пресс-службе главного управления МЧС России по республике, инцидент произошел на реке в районе населенного пункта Зубутли-Миатли. По информации ведомства, к моменту прибытия спасателей тело женщины было извлечено из воды очевидцами.

Обстоятельства случившегося уточняются, оперативные службы работают на месте, добавили в пресс-службе.

До этого в районе Красногорска на Москве-реке перевернулся арендованный катер с детьми. Из воды вытащили 12 человек, семь из них оказались несовершеннолетними. Некоторые пассажиры катера не умели плавать, но выжили благодаря спасательным жилетам.

По словам очевидцев, капитан катера был пьян. Его задержали до прибытия полицейских. На судне произошла драка.

Ранее на Москве-реке опрокинулся катер с полицейскими.

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