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Общество

Экскурсионный катер с сотней туристов полностью сгорел в Турции

SHOT: пожар на судне в Турции вынудил 115 пассажиров прыгнуть в море

Экскурсионный катер с российскими туристами на борту загорелся в Турции. Пассажиры, среди которых были дети, были вынуждены прыгнуть в море, чтобы спастись от огня, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Судно загорелось в бухте Катранджи в районе Фетхие турецкой провинции Мугла. Возгорание началось с кухни и быстро распространилось по всему борту. В этот момент на судне находились 115 человек, включая россиян.

«Люди в панике начали прыгать в море в спасательных жилетах», — говорится в публикации.

Береговая охрана эвакуировала всех пассажиров и доставила их в порт. Из них двое надышались дымом, их увезли в больницу. Остальные от госпитализации отказались.

Отмечается, что лодка полностью сгорела. Причины пожара устанавливаются.

До этого вблизи турецкого города Мармарис затонуло прогулочное судно, на борту которого находились 110 пассажиров. Заметив подтопление корабля, капитан попытался доплыть на судне до береговой линии, однако лодка быстро набирала воду. По этой причине экипаж экстренно эвакуировал людей на находившиеся поблизости катера. Вскоре судно полностью затонуло. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Турции катер наехал на российскую туристку.

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