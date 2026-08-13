«Мы огорчены»: адвокат Митрошиной — о приговоре юристам, похитившим у блогера 41 млн рублей

Блогер Александра Митрошина не желала наказания в виде лишения свободы для своих бывших юристов Ольги Гольцевой и Алисы Волховой, похитивших у нее 41 миллион рублей. Об этом «Газете.Ru» заявил ее адвокат Михаил Мушаилов.

«Александра оценивает приговор справедливым в части того, что их признали виновными в совершении преступления в ее отношении. Однако относительно строгости мы все огорчены тем обстоятельством, что их приговорили к реальному лишению свободы. Никто этого не желал. Более того, все желали, чтобы приговор не был связан с реальным лишением свободы», — сказал он.

Мушаилов уточнил, что планирует обжаловать приговор, поскольку компенсировать Митрошиной ущерб, находясь в колонии, невозможно.

«Мы будем в данной части приговор обжаловать, потому как считаем, что их исправление возможно и в условиях не изоляции от общества. Также сумму ущерба, которую они причинили Александре и которую назначил суд с учетом моральной компенсации, невозможно будет компенсировать, находясь в условиях изоляции от общества. Наличие малолетних детей, хронических заболеваний — при таких обстоятельствах можно было бы дать им хотя бы отсрочку наказания», — добавил он.

Адвокат отметил, что на решение суда вынести такой приговор повлияло поведение юристок, которые вели себя некорректно.

«Я полагаю, что их поведение в ходе судебного следствия, в ходе предварительного следствия, систематическая смена процессуальных позиций по делу, смена показаний, абсолютно некорректное, некультурное поведение в процессе сыграли ключевую роль. Не могут себя взрослые, адекватные, вменяемые люди вести так в процессе себя. Со стороны, конечно, выглядит все несимпатично, что двух матерей, женщин взяли под стражу в зале суда, однако все это явилось результатом их поведения, отпетости преступления и, к сожалению, не последним и далеко не первым эпизодом преступной деятельности, которая продолжает выявляться», — подчеркнул он.

12 августа стало известно, что суд в Москве приговорил бывших адвокатов блогерши Александры Митрошиной Ольгу Гольцеву и Алису Волхову к четырем годам лишения свободы. Юристы признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере, их взяли под стражу в зале суда.

По данным следствия, бывшие адвокаты убеждали Митрошину в наличии проблем с бухгалтерией и требовали деньги на урегулирование несуществующих вопросов. Как уточнили в прокуратуре, девушки похитили у блогерши 41 млн рублей.

Саму Митрошину в июне 2026-го признали виновной в отмывании денег и приговорили к трем годам условно.

Следствие утверждало, что Митрошина ушла от уплаты более 127 млн рублей налогов — часть этих денег, по версии обвинения, она легализовала путем покупки объектов недвижимости в Москве. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей и самой обвиняемой, протоколы осмотров предметов и документов. На начальном этапе расследования дела Митрошиной она признала свою вину, однако впоследствии изменила показания, признав лишь часть обвинений.

Ранее блогера Гасанова осудили на четыре года колонии за отмывание денег.