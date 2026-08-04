Четыре года колонии. Блогеру Гасанову вынесли приговор за отмывание денег

Суд признал блогера-миллионника Гусейна Гасанова виновным в отмывании денег для уклонения от уплаты налогов. Его заочно приговорили к четырем годам колонии, штрафу в миллион рублей и конфискации апартаментов в «Москве-Сити» стоимостью 68 млн рублей. Адвокаты Гасанова намерены обжаловать решение суда.

Пресненский районный суд Москвы заочно признал скандального блогера-миллионника Гусейна Гасанова виновным в отмывании денег в особо крупном размере и приговорил его к четырем годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Следствием и судом установлено, что в 2019–2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей. В целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения указанными средствами он легализовал их часть на сумму более 68 млн рублей путем финансовых операций», — рассказали в ведомстве.

Кроме того, Гасанову присудили штраф в миллион рублей, а незаконно приобретенное нежилое помещение в 1-м Красногвардейском проезде Москвы изымут в пользу государства, добавили в городской прокуратуре.

По данным телеканала «Москва 24», речь идет об апартаментах в «Москве-Сити» стоимостью 68 млн рублей . Также суд запретил блогеру на протяжении двух лет заниматься «деятельностью, связанной с администрированием сайтов».

Сам Гасанов ранее в соцсетях заявил, что не признает вину.

Приговор обжалуют

Адвокат блогера Дмитрий Козяйкин сообщил «Москве 24», что защита Гасанова обжалует приговор: «Нас не устраивает тот приговор, который мы сегодня услышали. Мы все-таки рассчитывали, что его либо оправдают, либо вернут дело прокурору, потому что есть для этого основания. Тем не менее суд принял такое решение, поэтому будем обжаловать».

Козяйкин уточнил, что считает приговор излишне суровым, потому что ранее Гасанов уже заплатил большой штраф за уклонение от уплаты налогов, а все долги уже погасил. Также юрист утверждает, что его подзащитный не занимался легализацией преступных доходов и «никакого преступления нет».

В разговоре с телеканалом РЕН ТВ адвокат заявил, что защита Гасанова будет «добиваться своего результата», и выразил мнение, что «на каком-то этапе» закон встанет на его сторону.

«Ситуация эмоционально для него тоже непростая, и понятно, что человек так же, как и любой обычный человек, будет переживать. Ну что, он мужчина, поэтому в любом случае будет принимать все тяготы этого приговора, этого решения», — добавил Козяйкин.

Уголовное дело Гасанова

Об уклонении Гасанова от уплаты налогов стало известно в июне 2024 года, когда Федеральная налоговая служба (ФНС) подала в Арбитражный суд Москвы иск с требованием взыскать с блогера имущество за долги на 112 млн руб. В июле того же года глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что несколько компаний Гасанова закрыли за долги перед государством, а он сам «находится в бегах». По данным ТАСС, в августе блогер выплатил налоговой требуемую сумму, в связи с чем производство было прекращено.

Однако уже 14 мая 2025 года в Следственном комитете России сообщили о заочном аресте Гасанова и объявлении его в международный розыск . Причиной стало возбуждение в отношении него дела об отмывании денег. В прокуратуре Москвы уточнили, что блогер был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель и пользовался упрощенной системой налогообложения.

«С целью сокрытия своих доходов часть денежных средств от спонсоров розыгрышей, покупателей различных мотивационных курсов и прогнозов ставок на спорт Гасанов получал на свои личные лицевые счета как физического лица, а также на подконтрольные родственникам лицевые счета»,

— раскрыли в ведомстве.

Позже близкие блогера возвращали ему эти деньги наличными либо переводами на личные счета, из-за чего часть получаемого им дохода не учитывалась в налоговой.

2 февраля 2026 года прокуратура утвердила обвинительное заключение. Сам блогер вину не признал, говоря, что уже выплатил все долги. Второй адвокат Гасанова Михаил Юсупов утверждал, что в общей сложности его подзащитный перечислил в бюджет России около 300 млн рублей.

По данным СМИ, последние несколько лет Гасанов живет либо в Азербайджане, либо в ОАЭ.