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Общество

Психолог раскрыла причины массовых разводов супругов среднего возраста

Психолог Карандина: супруги чаще всего разводятся в возрасте 35-40 лет
cunaplus/Shutterstock/FOTODOM

Супруги чаще всего разводятся в возрасте 35-40 лет. Причиной массовых расставаний в этот период нередко становится кризис среднего возраста. Об этом «Пятому каналу» рассказала психолог Юлия Карандина.

«Критический возраст брака, когда пары массово подают на развод — чаще всего это возраст средний. Мужчина в 40 обычно переживает кризис мужской, и его тянет на более молодых девочек, а женщина как раз где-то к 35 формируется как женщина», — объяснила специалист.

По ее словам, обычно пик разводов приходится на конец лета и начало осени. Именно в это время подросшие дети покидают родителей и уезжают поступать в вузы. После 35 лет союз многих супругов основывается на заботе о детях, ради которых партнеры терпят накопившиеся в отношениях проблемы. Отъезд ребенка из дома может привести к исчезновению желания пары жить вместе.

Кроме того, как отметила психолог, особенно часто разводятся и супруги в возрасте от 18 до 22 лет. Психика таких незрелых партнеров еще не успела сформироваться. Также у этих пар нет собственного опыта, из-за чего нередко примерами становятся их семьи, в которых у родителей были невротические отношения.

Эксперт подчеркнула, что главной причиной массовых разводов являются копящиеся неврозы. Молодые партнеры нередко неосознанно повторят ту модель, которую наблюдали в детстве.

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что наличие контактов с близкими и друзьями играет важную роль в жизни после развода. Помимо этого, по ее словам, пережить расставание с партнером поможет новое увлечение.

Ранее психолог назвал причины, почему все больше людей отказываются от отношений.

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